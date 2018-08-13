Российский пропагандист нагло заявил о принуждении Украины к миру 669

Российский пропагандист, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков цинично высказался о том, что рано или поздно страна-агрессор добъется примирения с Украиной и Грузией.

Кроме того, он позволил себе заявить, что Россия, помимо всего, потребует от обеих стран отчета о всех действиях, совершенных за время военного противостояния. Наглая речь "рцпора Кремля" прозвучала в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".