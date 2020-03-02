Российские террористы в очередной раз обстреляли украинские города

Андрей Рымарук, ветеран АТО, представитель благотворительного фонда "Вернись живым" в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о том, что российские террористы на Донбассе намеренно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Донецкой области.

"Давайте не будем забывать, что они особо активизировались в районе разведения сил. Недавно обстреляли населенный пункт Станица Луганская, это зона разведения, довольно регулярно обстреливают направление Талаковки, он является вероятным следующим населенным пунтом разведения. А что касается Красногоровки, то она постоянно живет на линии разграничении. Больше всего обеспокоенность вызывают дети, которые учатся в школе. В Красногоровке школа, где учатся свыше 350 детей. Не дай Бог, один из снарядов мог бы попасть в том направлении. А школу только-только восстановили, и дети активно в ней проводят свои занятия", - заявил Рмарук.

"Хочется отметить, что во время этого обстрела в Красногоровке пострадала 73-летняя женщина, которая за время российско-украинской войны уже в третий раз получает ранения. В третий раз!" - добавил ветеран АТО.

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