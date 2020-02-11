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11 февраля • обновлено в 13:59
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Родственница агента НКВД, которого Львов не отдает России, набросилась с обвинениями на Украину

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На российском пропагандистском телевидении выступила с обвинениями в адрес Украины племянница агента НКВД Николая Кузнецова.

Власти Львова предложили обменять его прах на пленных украинцев, что вызвало бурю негодования в стране-агрессоре. Россиянка прокомментировала скандал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", упрекнув Украину в русофобии и вандализме.

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