На российском пропагандистском телевидении выступила с обвинениями в адрес Украины племянница агента НКВД Николая Кузнецова.

Власти Львова предложили обменять его прах на пленных украинцев, что вызвало бурю негодования в стране-агрессоре. Россиянка прокомментировала скандал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", упрекнув Украину в русофобии и вандализме.

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