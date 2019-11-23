Найджел Стенфорд - роботизированная музыка

Роботы захватывают мир. Наверное, именно поэтому новый видеоролик знаменитого новозеландского музыканта и саундхудожника Найджела Стенфорда получился таким захватывающим.

Свой очередной альбом, в который, к слову, вошел, и популярный сингл Automatica, Найджел представил на суд публики и своих многочисленных фанатов. И надо сказать, что показанные в ролике машины - это далеко не все роботы, с которыми работал и работает музыкант.

роботизированная музыка скриншот из видео

роботизированная музыка скриншот из видео

В данном ролике использовались роботы компании KUKA, которые уже давно работают на производствах многих стран, их можно запрограммировать под различные нужды, в том числе их можно "научить" играть на музыкальных инструментах.

Найджел Стенфорд - известный саундхудожник, звукорежиссер и музыкант, которому под силу стирать грани между миром человека и миром машин. Его незабываемое видео - это, прежде всего, новаторский способ сделать музыку видимой. А в его новом альбоме сливаются воедино вокал, электронная музыка и живые инструменты.

роботизированная музыка скриншот из видео

роботизированная музыка скриншот из видео

"Я обожаю научную фантастику, - скажет вам Стэнфорд, если вы попросите его рассказать обо всех этих технологиях. - Альбом частично написан с помощью искусственного интеллекта".

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