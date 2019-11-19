Музыканты – роботы
В сети быстрыми темпами распространилось выступление одной кавер-группы.
Музыканты – роботы
Скриншот из видео
Музыканты – роботы
Скриншот из видео
Примечателен тот факт, что группа полностью состоит из роботов, которые играют на обычных, не приспособленных для них инструментах.
В состав группы входят:
Стив Бой – робот-барабанщик. У него 4 руки с закрепленными в них палочками, а также 2 ноги, которые жмут на педали.
Фингерс – робот с двумя руками, на которых установлены 78 пальцев.
Боунс – робот бас-гитарист. У него тоже две руки, но по 4 пальца на каждой. Его особенность в том, что он может свободно передвигаться по сцене благодаря гусеничной платформе.
Мега-Вотсон – робот-вокалист. Обладает голосом, практически неотличимым от человеческого.
Музыканты – роботы
Скриншот из видео
Музыканты – роботы
Скриншот из видео
Пока что в репертуаре группы только кавер-версии песен известных исполнителей.
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