В сети быстрыми темпами распространилось выступление одной кавер-группы.

Музыканты – роботы Скриншот из видео

Музыканты – роботы Скриншот из видео

Примечателен тот факт, что группа полностью состоит из роботов, которые играют на обычных, не приспособленных для них инструментах.

В состав группы входят:

Стив Бой – робот-барабанщик. У него 4 руки с закрепленными в них палочками, а также 2 ноги, которые жмут на педали.

Фингерс – робот с двумя руками, на которых установлены 78 пальцев.

Боунс – робот бас-гитарист. У него тоже две руки, но по 4 пальца на каждой. Его особенность в том, что он может свободно передвигаться по сцене благодаря гусеничной платформе.

Мега-Вотсон – робот-вокалист. Обладает голосом, практически неотличимым от человеческого.

Музыканты – роботы Скриншот из видео

Музыканты – роботы Скриншот из видео

Пока что в репертуаре группы только кавер-версии песен известных исполнителей.

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