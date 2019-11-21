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21 ноября • обновлено в 03:19
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Битва роботов

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"Битва роботов" - это американское телевизионное шоу, в котором роботы сражаются между собой, пытаясь уничтожить друг друга.

Битва роботов

Битва роботов

Скриншот из видео

Битва роботов

Битва роботов

Скриншот из видео

Конструкторы используют различные механизмы, которые направлены на уничтожение противника. На поле боя также есть ловушки, в которые можно загнать противника.

Битва роботов

Битва роботов

Скриншот из видео

Битва роботов

Битва роботов

Скриншот из видео

Для управления роботами используются пульты дистанционного управления. Победит тот участник, чей робот останется на ходу.

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