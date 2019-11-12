Главная Новости
12 ноября • обновлено в 14:25
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Тестування нових роботів - домашніх улюбленців

47
Читать материал на украинском

У США тестували нових роботів, які схожі на домашніх улюбленців

Студенти Массачусетського технологічного інституту розробили нових роботів. Вони мають назву Mini Cheetah.

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Це відео з'явилося на каналі цього університету. Більш за все нові роботи нагадують собак.

Вони можуть вільно пересуватися по галявині в напівавтоматичному режимі. Також можуть виконувати синхронне сальто та грати у футбол.

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Тестування нових роботів

Тестування нових роботів

скріншот з відео

Вага робота 9 кг, розвиває швидкість до 8 км/год.

Зараз студенти тестують алгоритми управління. Пізніше вони збираються провести перегони серед подібних роботів.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
Insta OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости