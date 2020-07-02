К берегу моря в Затоке прибило десятки мертвых птиц

Видео 15:30, 2.07.2020 Обновлено: 15:50, 2.07.2020
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