Риторика ПАСЕ по России сильно изменилась: экс-делегат от Украины

Экс-народный депутат Украины, экс-секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции Елена Сотник в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала движение Украины к интеграции с Европейским Союзом и назначение нового вице-спикера в ПАСЕ.

"Работа украинской делегации заключается именно в работе с делегатами из других стран. То есть, сформировать свою коалицию, которая поддержит тебя по тем или иным вопросам. Я вчера смотрела все дебаты. Я пока не могу это отпустить, потому что очень много работы и усилий туда было положено. Первое, что изменилось, - это вообще риторика всей ассамблеи. То есть, раньше мы имели союзников, которые четко были против России, они были проукраинские, для них вообще не стоял вопрос о Донбассе и Крыме, также были люди, которые не определились, и была достаточно маленькая часть делегатов, которые поддерживали РФ. А вчера я увидела, что даже мой друг, с которым мы вместе 5 лет проработали, выступая в ПАСЕ уже высказывался очень либерально и толерантно про РФ", - заявила Сотник.

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