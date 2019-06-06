Результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске: Obozrevatel News

Результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

Вопрос освобождения украинских военнопленных скоро начнет решаться. Об этом после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске заявил второй президент Украины Леонид Кучма. По его словам, все стороны переговоров заинтересованы в принятии общего решения. Также, по словам Кучмы, во время следующего заседания трехсторонняя контактная группа обсудит и вопрос о снятии экономической блокады с территории оккупированного Донбасса, это, мол, позиция президента Украины Владимира Зеленского. Он считает это проблемой, которую надо решать. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил: снятие экономической блокады с Донбасса могло бы стать "большим прорывом".

Реакция Порошенко на переговоры в Минске

Снимать экономическую блокаду можно только при определенных условиях. 5-й президент Украины Петр Порошенко заявил, что обеспокоен заявлением Леонида Кучмы. Порошенко напомнил, что экономическая блокада - это был ответ Украины на захват на временно оккупированной Донбассе украинских государственных и частных предприятий и введения в обращение на этих территориях российских рублей и российской налоговой системы. И с тех пор, мол, ничего не изменилось. А соответственно не имеет поводу снимать блокаду.

Дело МН-17: новые улики против России

В сети появились новые доказательства того, что бук, которым сбили Малайзийский Боинг - приехал из России. Доказательства обнародовало российское издание "Новая газета". Это – телефонограмма от 22-го июня 2014-го года, которую из Москвы получили начальники курской и воронежской военных автомобильных инспекций. От них требовали организовать сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. А это, по словам журналистов, подтверждает установленный маршрут движения "БУКА" из Курска на Донбасс, об этой версии еще два года назад писали авторы портала Bellingcat. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе самолета, на борту которого были 298 человек. Все они погибли.

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