Результаты местных выборов для "Слуги народа" неутешительны: политический обозреватель
Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.
Он прокомментировал местные выборы, которые прошли в Украине 22 декабря.
"Ну, не очень положительные выборы для Слуги народа. Самовыдвиженцы победили почти во все областях, по всем ОТГ. У меня есть знакомые в Ровенской области, и там из 9 округов "Слуга народа" победила только в трех. Есть проблема в партии власти в том, что нет кандидатов на местах. Выборы в ОТГ сильно отличаются от выборов в ВР. Там люди голосуют за того, кого они знают лично, а не за бренд партии", - заявил Тысячный
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