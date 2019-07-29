Режиссер-фанат Путина выдвинул наглый ультиматум Украине 144

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, поддерживающий путинскую оккупационную политику заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

Кроме того, в качестве примера он привел опыт Франции, которая в свое время отказалась от Алжира. Бредовую идею пропагандист озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

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