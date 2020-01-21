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21 января • обновлено в 16:30
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Режиссер-друг Путина решил "присвоить" половину Украины

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Скандальный режиссер Карен Шахназаров, который является ярым фанатом президента РФ Владимира Путина, нагло заявил, что считает половину Украины исконно российскими территориями.

Пропагандистский тезис, направленный на поддержку оккупационной риторики Кремля, он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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