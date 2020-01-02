Ретро-шоу "Эпоха джаза" в гостях у "Бурчук Live"

Участники ретро-шоу "Эпоха джаза" посетили прямой эфир инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Они рассказали, что 5 января в Caribbean Club состоится концерт этого проекта.

"Это музыкально-танцевальное шоу о развлекательном джазе", - отметил фронтмен группы.

Музыканты исполнили несколько песен вживую в прямом эфире "Бурчук Live".

"Во-первых - это очень красиво: много блеска, наряд из перьев, много золота; а, во-вторых, - сама эстетика нас завораживает", - рассказали танцовщицы этого проекта.

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