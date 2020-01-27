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27 января • обновлено в 13:42
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Республиканцы не будут голосовать против Трампа: эксперт по международным вопросам

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Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал видеозапись с разговором Трампа и другую опубликованную информацию, где Трамп якобы давит на Украину. Семенюк дал прогноз, будут ли голосовать республиканцы за импичмент Трампу.

"Если республиканцы будут голосовать за импичмент, то это будет политический вопрос, который будет означать предательство однопартийцами своего президента. То есть, будут ли республиканцы голосовать против своего президента? Я думаю, что - нет. До этого не дойдет. Все это происходит, фактически, перед президентскими выборами, и если это произойдет, то это будет означать раскол в республиканской партии прямо перед выборами", - заявил Тарас Семенюк.

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Тарас Семенюк
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