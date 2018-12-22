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Репутація, бл#ть | Альо, гараж! REBOOT #169

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А так інколи буває. Вирішив такий собі пожартувати, а люди, бац і сприйняли твій жарт за щиросердне зізнання. Як казав класик – репутація, бл#ть… І здавалося б. Наче правильні речі говориш. І у соцмережах, начебто, не дурню пишеш… А громадськість - бац… І не сприймає тебе… репутація, бл#ть...А так хочеться ще “у м'якому кріслі” посидіти… Але ж… репутація, бл#ть...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
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