Спустя 15 лет Эрик Красный Барон побил собственное достижение на снежном склоне.

54-летний француз Эрик Барон по прозвищу Красный Барон разогнался на велосипеде до отметки 223,3 км/ч, побив на 1 км/ч свое прежнее достижение, державшееся 15 лет. Между этими рекордами Барон успел поработать каскадером в кино – например, Такси- 2, Люси – и сделать несколько попыток побить рекорды скорости на грунте и на снегу.

Эрик Красный Барон - рекордсмен за пятьдесят Скриншот из видео

Эрик Красный Барон - рекордсмен за пятьдесят Скриншот из видео

В 2002 году он чуть не погиб, упав из-за трещины в раме на скорости в 170 км/ч. Переломы ключиц, рук, шесть сломанных ребер и самое неприятное – поселившийся в его голове страх. Лишь спустя 10 лет гонщик смог снова сесть на велосипед для установления рекорда – и разогнался до 201 км/ч. Ни один заводской Scott Gambler до этого не ехал так быстро. После этого боевой дух вернулся к Эрику, и он принялся за любимое занятие – бить рекорды скорости.

Эрик Красный Барон - рекордсмен за пятьдесят Скриншот из видео

Эрик Красный Барон - рекордсмен за пятьдесят Скриншот из видео

Наконец, Эрик Барон был готов к новому рекорду. Переднее колесо – 29 дюймов, заднее – 27.5, увеличенная колесная база, уникальная подвеска от SR Suntour, разработанные инженерами Mavic обода и модернизированные тормоза Hope – такой байк ты не купишь в веломагазине. После 8 месяцев работы над байком в нем не осталось ни одной стандартной детали. Все элементы были переработаны, чтобы выдержать предельные нагрузки. Все ради скорости.

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