Рекомендации от ВОЗ и новый штамм "COVID-19" – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 07:20, 17.02.2021 Обновлено: 07:44, 17.02.2021

Рекомендации от ВОЗ и новый штамм "COVID-19" – коронавирусные хроники

  • ВОЗ: людям, которые переболели "COVID-19", следует делать прививки.

  • Великобритания обнаружила очередной штамм коронавируса.

  • Неутешительные прогнозы из США и новации для привитых в Израиле.

Подробно об этом – смотрите в коронавирусном обзоре.

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