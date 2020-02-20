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20 февраля • обновлено в 17:29
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Рейс из Китая прибыл в Украину: врач-вирусолог

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Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала, почему украинцам не стоит опасаться прибытия своих соотечественников из Китая и распространения коронавируса в Украине.

"Дело в том, что все организовано так, чтобы те, кто приехали, выдержали самый долгий инкубационный период - 14 дней под надзором. Если никто из них не заболеет, то они не инфицированы и ничего не привезут. К этому долго готовились, откладывали самолет то на одну неделю, потом еще", - заявила врач.

Она отметила, что данный вирус без носителя не проживет больше недели.

"Вирус не живет на поверхностях, у него для этого нет никаких средств. Он короткое время может там находиться, а так он нуждается в человеке. Если у человека нет заражения, или он переболел, то все - вирус погибает", - отметила вирусолог.

Причиной протестов против прибытия украинцев из Китая на Родину она назвала простую непроинформированность населения.

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