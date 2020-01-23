Рейдерство в Киевметрострое – преступление против киевлян

"Долой незаконное руководство Киевметростроя!" С таким лозунгом вышли работники предприятия под стены столичного информационного агентства.

В то время как в самом помещении незаконно назначенный глава компании Константин Салий рассказывал о причинах своего назначения. Работники "Киевметростроя", вышедших на митинг, отмечают: назначение нового председателя - незаконное и происходило в интересах скандального Максима Микитась.

А на своей странице в социальных сетях Министр юстиции Денис малюська, ситуацию вокруг Киивметрбуду, вообще назвал прямым рейдерством. Хотя участники преступления считают иначе. И во время пресс конференции пытались доказать некомпетентность министерства и хозяйственного суда Киевской области. Ведь решение обоих органов власти указали именно на рейдерство.

Но под ударом оказались не только работники Киивметрбуду, недовольная участница конференции отомстила журналистам за обнародование фактов преступления ее руководителей

Теперь на счету рейдеров преступления не только с фальсификацией сведений единого государственного реестра. Потому угроза жизни – это криминал, которым также займутся правоохранители. Между тем в Киевметрострое говорят: сил хватит и компании сохранить и вовремя выполнить проект удлинения ветки метро на виноградарь

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