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5 марта • обновлено в 17:22
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Реформа децентрализации: как она внедряется в Украине

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Лауреат премии "Человек года 2019" в номинации "Лидер объединенной территориальной общины года" Виталий Гринчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Он прокомментировал процесс внедрения реформы децентрализации в Украине.

"Децентрализация - это хорошо. Это одна из основных реформ, которая успешно реализуется. Мы это чувствуем на своей общине, а это почти 19000 человек. За несколько лет нам удалось нарисовать стратегию развития общества в области образования, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, словом в тех областях, где деситилитиями ничего не происходило. Словом - эта реформа является очень важной и действенной", - заявил Гринчук.

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