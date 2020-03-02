Редкие заболевания в Украине: эксперт об опасностях

Татьяна Кулеша, глава Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Она прокомментировала, какие редкие заболевания можна встретить среди украинцев.

"80% редких заболеваний - это генетические болезни, они в некоторых случаях проявляются в детстве до 5 лет, а в некоторых случаях человек может всю жизнь с ними прожить и не знать о них. Не все эти болезни можно лечить. Возникновение такого заболевания не зависит от образа жизни, поэтому никто не застрахован, ни одна семья, к сожалению. Раннее выявление таких болезней у нас не является совершенным. В Украине скрининг новорожденного ребенка делается на 4 болезни, для сравнения в Польше - это 12 болезней, а в США - это 64 болезни" , - заявила Кулеша.

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