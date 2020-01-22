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22 января • обновлено в 18:21
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Речь Зеленского в Давосе: комментарии экономиста

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Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе и плановые встречи украинской делегации с представителями МВФ.

"Маркарова сказала, что она надеется, что это будет последняя программа, но это не значит, что она будет последней. Динамика свидетельствует о том, что сегодня национальный банк осуществляет обратные интервенции, то есть выкупает валюту. Сейчас для МВФ самое важное - это решение вопроса с Приватбанком", - заявил Несходовский.

Он также прокомментировал вопросы, которые президенту Украины ставил основатель и президент этого форума Клаус Шваб.

"Мы прекрасно помним, как Украина выполнила свои обязательства по безвизу, но получили мы его не сразу. И только давление на наших европейских партнеров заставило их выполнить свои обещания. Украина свой путь в ЕС не прекратит, и тут я поддерживаю позицию президента", - заявил Несходовский.

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