Речь Зеленского в Давосе: комментарии экономиста
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе и плановые встречи украинской делегации с представителями МВФ.
"Маркарова сказала, что она надеется, что это будет последняя программа, но это не значит, что она будет последней. Динамика свидетельствует о том, что сегодня национальный банк осуществляет обратные интервенции, то есть выкупает валюту. Сейчас для МВФ самое важное - это решение вопроса с Приватбанком", - заявил Несходовский.
Он также прокомментировал вопросы, которые президенту Украины ставил основатель и президент этого форума Клаус Шваб.
"Мы прекрасно помним, как Украина выполнила свои обязательства по безвизу, но получили мы его не сразу. И только давление на наших европейских партнеров заставило их выполнить свои обещания. Украина свой путь в ЕС не прекратит, и тут я поддерживаю позицию президента", - заявил Несходовский.
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