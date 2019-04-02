Реакция G7 на выборы в Украине: Obozrevatel News в 10:00 от 02.04.2019

Реакция G7 на выборы в Украине

Послы стран Большой семерки приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ относительно первого тура президентских выборов в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении G7. По заключению Бюро ОБСЕ - выборы в первом туре были конкурентными: широкий выбор среди кандидатов и высокая явка. ЕС и партнеры рассчитывают на проведение свободных и честных выборов президента Украины во втором туре голосования, говорится в заявлении.

Суд арестовал участника громкого ДТП в Одессе

Киевский райсуд Одессы арестовал на 60 суток, без возможности внесения залога, водителя, которого подозревают в совершении ДТП, которое привело к гибели военнослужащего Нацгвардии.

Brexit остановился

Британский парламент вновь отклонил, на этот раз уже четыре, альтернативных вариантов выхода из Евросоюза. Депутаты не поддержали ниодной инициативы. В Брюсселе напомнили, что в таком случае Великобритания должна принять участие в выборах в Европарламент.

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