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Разведка террористов перед нападением на блокпост под Волновахой

1.3тЧитать материал на украинском

последствия этого визита можно увидеть здесь

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Персона
Владимир Путин
Теги
Россия - страна-агрессортеррористы "ДНР"терроризммировой терроризм
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