МЕНЮ
Главная
Новости
Мова
Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла»
Участвовать
Конкурс
Регистрация
Войти
МедОбоз
Главная
Разведка террористов перед нападением на блокпост под Волновахой
22 мая 2019, 10:18
1.3т
Читать материал на украинском
последствия этого визита можно увидеть
здесь
Мы в
Telegram
! Подписывайся! Читай только лучшее!
Персона
Владимир Путин
Теги
Россия - страна-агрессор
террористы "ДНР"
терроризм
мировой терроризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте,
войдите
в свою учетную запись MyOboz или
зарегистрируйтесь
, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Войти
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
67
48 депутатов Рады требуют от суда отменить декоммунизацию
591
Социологи посчитали рейтинги – пройдут не все
551
Внеочередное заседание Верховной Рады завершилось: Obozrevatel News
835
2
У Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире
636
Светофор на "проклятом перекрестке" под Киевом
Новости
48 депутатов Рады требуют от суда отменить декоммунизацию
67
Социологи посчитали рейтинги – пройдут не все
591
Внеочередное заседание Верховной Рады завершилось: Obozrevatel News
551
У Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире
2
835
Светофор на "проклятом перекрестке" под Киевом
636
ООС: трое военных ранены, восемь попали в плен: Obozrevatel News
337
Соловьев публично опозорился из-за украинского языка
724
22 мая: обзор новостей спорта
159
Переходная и временная фигура: эксперт дал оценку назначению нового начальника Генштаба ВСУ
172
Отказ от курения: развеян главный миф о наборе веса
135
Все новости
1652.2т
121
В Канаде птица с гнездом чуть не сорвала фестиваль
897.5т
5
Огромное пламя: в Амстердаме атаковали известное издание
671т
15
Появился трейлер нового украинского фильма
641.4т
32
Банкомат не работает: в Индии мыши уничтожили деньги
566.5т
11
Впервые в этом году: панда родила близнецов
МЕНЮ
Главное
Блоги
Мир
Политика
Криминал
Общество
Экономика
Travel
Жилье
Sport Oboz
City Oboz
Шоу
Lady
ObozTV
Med Oboz
Radio Oboz
Кияни
МояШкола
Гороскопы
Онлайн игры
Техно
MamaClub
Курсы валют
Авто
Смак
Конкурс
Хит-парад
Платежи онлайн