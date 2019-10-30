Разведение войск в Золотом официально началось

Украинская сторона во вторник, 29 октября, начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе, передает "Интерфакс Украина". ВСУ и "ЛНР" уже запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого.

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко.

По его словам, после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

В "ЛНР" также подтвердили начало отвода войск у Золотого 29 октября. При этом помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что разведение войск в Золотом является шагом в подготовке к "нормандскому саммиту".

В штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о старте разведения войск в Золотом на Донбассе. "Мы не подтверждаем информацию министра Пристайко", – ответил спикер штаба ООС. Правда, буквально через час в штабе отвод вооружений все же подтвердили.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.

При этом предыдущим постом пресс-центра ООС было сообщение о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов. Боевики "пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)". Вскоре в ООС уточнили, что обстрелов СММ ОБСЕ не увидела.

Подтвердили начало отвода и представители незаконного формирования. Так, по словам представителя "ЛНР" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родиона Мирошника, начался отвод войск от линии соприкосновения.

"Разведение в Золотом началось! В 13:03 была зафиксирована белая сигнальная ракета со стороны ВСУ. В 13:04 - выпущена ответная ракета со стороны "ЛНР". Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения", – написал он в своем Telegram.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарьи Олифер также сообщила, что, члены группы уже знают об отводе войск.

"Трехстороннюю контактную группу, которая сейчас работает в Минске, проинформировали, что сегодня стороны начали разведение сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В подтверждение этого с обеих сторон были запущены сигнальные ракеты", – написала Олифер в Facebook.

Она сообщила, что ТКГ уже согласовали также дату разведения войск и в Петровском – после 7-дневного соблюдения режима тишины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик отказался комментировать разведение сил в Петровском. Но, подтвердил начало процесса в Золотом.

Как известно, добровольцы, которые находятся на территории поселка, не препятствовали началу процесса.

На отвод войск отреагировал президент Владимир Зеленский. "Прекрасно, прекрасно", — сказал он.

В "ДНР" уже заявили о готовности развести войска в районе Петровского. "Мы по-прежнему нацелены на скорейшую реализацию рамочного решения, о разведении сил и средств в районе Петровского", — передает заявление Telegram-канал Inside Donetsk.

В СНБО уверяют, местные жители поддерживают разведение сил. "Мы вчера были в Петровском. Отовсюду мы слышали одно — люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали туда", — отметил советник главы СНБО Сергей Сивохо.

Безопасность местного населения подтвердили украинские правоохранители. Они рассказали, кто ответственен за предупреждение провокаций и диверсий на данных участках.

Участники ТКГ согласовали новую дату начала устранения нарушений на участке разведения сил "Петровское — Богдановка".

"Нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком", — заявила так называемый "полпред "ДНР" Наталья Никонорова.

Вечером, 29 октября, под Офисом президента люди собрались на акцию протеста против разведения сил. Зеленского призывали остановить процесс.

В сети появилась карта возможного отвода войск по всему Донбассу – ВСУ могут уйти из 35 городов и сел.

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