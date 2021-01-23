Разрешение на оружие

Obozrevatel Видео 08:00, 23.01.2021

Представители "слуги народа" предлагают легализовать огнестрельное оружие. Как украинцы относятся к такому предложению - мы спросили у прохожих

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