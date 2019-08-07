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Раздолбайство і Блеф | Альо, гараж! REBOOT #297

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Днями допитливі користувачі різних офіційних сайтів держустанов, звернули увагу на такий собі Наказ Мінохоронздоров’я №1269.

Стосовно “оновлених правил надання екстреної медичної допомоги”. Серед іншого з’ясувалося… А ще, пан Коломойський додав “свої п'ять копійок” до теми “хто стане новим Генпрокурором”...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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