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Разденьтесь — вы в эфире: Женя Бардаченко

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Женя Бардаченко. Он Jay. Он ходячий эроген. Очень любит девушек. Говорят, что у него был секс везде, где ходила нога человека. Кое что знает о колдовстве. Хорошо разбирается в каратэ. Специалист по западной культуре. Шарит в экономике. Хитрец, весельчак и герой программы, которого Алла все равно разденет!

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