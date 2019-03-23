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Разденьтесь – вы в эфире: Влад Никитюк

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Актер театра и кино. Входит в ТОП-10 самых известных украинских актеров. Имеет три стороны натуры. Первая: на экране он – мачо, мажор, бандит, боксер. Вторая: в реальной жизни – любит мамину еду, дождик и тепло. Третья: по гороскопу Рак, который родился в год Обезьяны. Что указывает на его склонность к любовным похождениям. Кем на самом деле является Влад Никитюк сейчас разберемся.

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