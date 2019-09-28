Разденьтесь, вы в эфире! - Олег Коркушко. Актер театра и кино. нескромный скромняга

Олег Коркушко утверждает, что решительно ничего не умеет делать в жизни, при этом в свои 24 года успел сыграть более трех десятков киноролей.

Отмечает, что наглость хорошая черта характера - но, при этом уверяет что тут у него нет таланта. Замечен за интеллектуальным вуайеризмом: подглядывает за людьми и "строчит" о них истории. Для актерского опыта клеев детские игрушки на заводе. "Клеить" ложные ответы в программе Аллы Метлашевськои может и захочет – но вряд ли получится!

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