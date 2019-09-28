Главная Новости
29 сентября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Разденьтесь, вы в эфире! - Олег Коркушко. Актер театра и кино. нескромный скромняга

1.3т Читать материал на украинском

Олег Коркушко утверждает, что решительно ничего не умеет делать в жизни, при этом в свои 24 года успел сыграть более трех десятков киноролей.

Отмечает, что наглость хорошая черта характера - но, при этом уверяет что тут у него нет таланта. Замечен за интеллектуальным вуайеризмом: подглядывает за людьми и "строчит" о них истории. Для актерского опыта клеев детские игрушки на заводе. "Клеить" ложные ответы в программе Аллы Метлашевськои может и захочет – но вряд ли получится!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.

Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости