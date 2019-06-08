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Разденьтесь – вы в эфире: Максим Пустозвонов

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Максим Пустозвонов - профессиональный баскетболист. Активная и яркая жизнь - полностью его стихия. Имеет имидж обезбашенного спортсмена и заядлого приколиста. Говорит, что всегда за любой "кипиш". Не любит сидеть на месте. Зато любит путешествовать, рыбачить и устраивать "праздник живота" на природе. Ходит с мамой в кино, а с друзьями - в клубы. До сих пор ведет холостский образ жизни. Однако, уверяет, что уже задумывается о создании семьи.

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