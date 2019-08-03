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Разденьтесь - вы в эфире. Константин Андриюк

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Константин Андриюк. Спортивный журналист, "лосист", правдоруб. Свои сюжеты называет фильмами.

Шутит о себе, что если бы сейчас был советский союз, то он стал бы идеальной кандидатурой для партии. Занимается активистской деятельностью, расследованиями. Как хорошо он расследует женское естество – разбираемся прямо сейчас!

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Персона
Константин Андриюк
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