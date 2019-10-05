Разденьтесь - вы в эфире! | Джимми Воха-Воха – французский актер

Разденьтесь - вы в эфире! | Джимми Воха-Воха – французский актер81 Читать материал на украинском
Джимми – признается, что украинские девушки не оставляют его без внимания. Говорит, что быть актером – это возможность иметь несколько жизней.
Любит гулять по Киеву, ездить в общественном транспорте, делать много Селфи. Одно из самых ярких впечатлений иностранного актера о Украине - здесь очень мало афрофранцузив.
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