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5 октября • обновлено в 13:21
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Разденьтесь - вы в эфире! | Джимми Воха-Воха – французский актер

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Джимми – признается, что украинские девушки не оставляют его без внимания. Говорит, что быть актером – это возможность иметь несколько жизней.

Любит гулять по Киеву, ездить в общественном транспорте, делать много Селфи. Одно из самых ярких впечатлений иностранного актера о Украине - здесь очень мало афрофранцузив.

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Роздягніться - ви в ефірі
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