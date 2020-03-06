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6 марта • обновлено в 22:51
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Рассмотрение дела MH-17 в Гааге: прогнозы эксперта

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Директор Института мировой политики Евгений Магда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал рассмотрение дела по катастрофе MH-17, которое запланировано в Гааге на 9 марта.

"Я думаю, что стоит предостеречь всех читателей и зрителей от чрезмерных ожиданий. Я думаю, что представители голландской фемиды будут действовать максимально осторожно, поскольку ситуация беспрецедентная. Фамилии подозреваемых названы, и на прошлой неделе следственная группа анонсировала наличие свидетеля, но пока не известно, кто это", - заявил Магда.

Он отметил, что суд запланировал рассмотрение этого дела на 25 недель, однако предсказать ход подобного дела достаточно сложно.

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