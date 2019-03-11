Расследование коррупции в оборонпроме: Obozrevatel News в 11:00 от 11.03.2019

Расследование коррупции в оборонпроме

"Укроборонпром" проверит одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Об этом заявил президент Украины. По словам Порошенко к проверке каждого контракта привлекут правительственную аудиторскую службу, Счетную палату и другие соответствующие органы.

Сожгли автомобили адвокатов

В Луцке неизвестные сожгли два автомобиля - адвоката Яны Чурин и ее мужа. Об этом женщина рассказала на своей странице в соцсети. Машины были припаркованы возле дома супругов.

Показали маленьких красных панд

В зоопарке Сиднея показали трех малышей красной панды. Двое мальчиков и девочка родились еще в декабре. Однако только сейчас они начали выходить из материнского гнезда. Уже через несколько недель малышей смогут увидеть все посетители зоопарка.

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