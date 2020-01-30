Расшифровка собеседования новой руководительницы Госкино

В сети появилась расшифровка собеседования Марины Кудерчук, которую 29 января правительство назначило новым председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Так, расшифровку собеседования Кудерчук опубликовало издание Bird in Flight. Ниже приводим полный текст беседы новой главы Госкино с комиссией.

К (Комиссия): Скажіть, будь ласка, про які досягнення професійні ми можемо поговорити? Як ви пов’язані з кіно? Якими будуть перші кроки після призначення?

МК (Марина Кудерчук): Із досягнень: розвиток центрального кінотеатру у місті Запоріжжя. Це кінотеатр комунальний, який був у занепаді. І розвиток на його базі кінофестивалю міжнародного короткометражного кіно. Перші кроки на посаді — це ознайомлення з тими програмами, які діючі з минулого року і які на теперішній час, і подальший розвиток… Кадрова робота… Служба аудиту — дуже важлива…

К: Якимось чином зв’язані з кіно, правильно?

МК: Так, я…

К: [нерозбірливо] кінотеатру?

МК: Я була директором кінотеатру, та на теперішній час я голова оргкомітету кінофестивалю та вхожу в декілька дитячих конкурсів як член журі та член експертної ради.

К: Кінофестиваль який?

МК: Кінофестиваль Ziff, це в місті Запоріжжі проводиться, за підтримки Держкіно та Запорізької міської ради. Це регіональний. Але учасників вже в цьому році було більше ніж зі 120 країн світу. Подається більше 3 тисяч робіт.

К: Це ви розповідаєте ваш досвід за останні два роки?

МК: За останні три роки, так.

К: А до цього ви працювали в екологічній сфері?

МК: Три роки в екологічній, дев’ять років в податковій. На теперішній час заступник голови Запорізької державної адміністрації. Сферу культури також курую я.

К: А ви не вказали останні три роки — чого?

МК: Вказала. […] Заступник голови я тільки три місяці. […] Так, мені це цікаво — творча діяльність.

К: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що серед перших кроків буде аудит. Мене цікавить точка зору кадрового аудиту. Як ви будете працювати з людьми, як ви будете надихати людей на те, щоб вони створювали… відновлювали наше кіно? Яким лідером ви себе бачите?

МК: Я себе бачу доволі демократичним лідером та вважаю, що працювати потрібно з людьми, які живуть своєю професією та в яких горять глаза від того, що вони роблять, і завзято хочуть змін і розвитку українського кіно. І я вірю, що це можливо. Наприклад, в Запорізькій області ми на 35-40% підняли попит саме до українського кіно.

К: Все ж таки у вас державні службовці. Як ви будете… Я розумію, що у вас є деякий досвід на держслужбі саме з держслужбовцями… Як мотивувати держслужбовців? І кіно — це взагалі для мене… це ідея, шо там якісь креативні, а держслужбовці — це люди, які більше про правила, процедури. Як це все між собою?..

МК: Ну, це і… проведення сумісної роботи, залучення до командної роботи, і це і премії також, і надбавки — це щодо держслужбовців. І заінтересованість кожного в результаті своєї роботи.

К: Як ви вважаєте, що намагається продукувати Національна агенція?

МК: Агенція як держслужба взагалі в системі Міністерства культури підтримує через кіно національну ідею, десь фільми і фестивалі, які підтримують національний продукт.

К: Дякую. Скажіть, будь ласка, яким, ви вважаєте, повинен бути бюджет для створення національного кіно на рівні світовому?

МК: На рівні світовому вважаю, що…

К: Загальний річний бюджет фільмів агенції?

МК: Порядку одного мільярду гривень.

К: Чи ви знаєте, скільки коштує створення одного нормального кіно?

МК: Українського фільму — в середньому 20 мільйонів.

К: А міжнародного?

МК: На міжнародному ринку це стартує від 2 мільйонів доларів.

К: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що фестиваль ваш регіональний будувався за підтримки Держікіно. Чи задоволені ви цією підтримкою? Чи побачили ви якісь недоліки або переваги? Ви фактично були отримувачем послуг, які надає Держкіно…

МК: Так, ми отримували у 2018 та 2019 році підтримку на рекламу і печатну продукцію від Держкіно, на розповсюдження печатної продукції.

К: Наскільки складно було для вас… Чи побачили ви якісь моменти, які, можливо, варто змінити, чи впринципі все нормально?

МК: Звичайні процедури, на гранти ми виходили, на Український культурний фонд, на гранти регіонального рівня… Процедури подібні. Можу сказати, що якщо чітко сплановано і чітка робота…

К: Ви розумієте, що від Держкіно зараз вимагають чогось такого, дуже швидкого старту, дуже показових результатів. Як ви думаєте, в разі вашого призначення ви можете дати такі видимі результати?

МК: Так.

К: Ви відчуваєте власні сили?

МК: Так.

К: Ви вийдете з регіональної обойми на рівень міжнародний?

МК: Думаю [так].

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