Ракеты
Колин Фурзе не перестает удивлять своими новыми челенджами. В этот раз он решил удивить сообщество пиротехническим шоу. Вместе со своим другом они заключили пари, суть которого была в том, чтобы обстрелять друг друга из ракетниц.
ракеты
скриншот из видео
ракеты
скриншот из видео
Но не стоит недооценивать масштабы этого сражения. Они заказали более 2000 ракет, установили их на 2 джипа и выехали в пустошь, где точно не будет людей.
Кто оказался победителем в этой схватке, сказать сложно.
ракеты
скриншот из видео
ракеты
скриншот из видео
Небо заполнилось ракетными залпами, вокруг стоял густой дым, а также незабываемое световое шоу.
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