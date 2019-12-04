Колин Фурзе не перестает удивлять своими новыми челенджами. В этот раз он решил удивить сообщество пиротехническим шоу. Вместе со своим другом они заключили пари, суть которого была в том, чтобы обстрелять друг друга из ракетниц.

ракеты скриншот из видео

ракеты скриншот из видео

Но не стоит недооценивать масштабы этого сражения. Они заказали более 2000 ракет, установили их на 2 джипа и выехали в пустошь, где точно не будет людей.

Кто оказался победителем в этой схватке, сказать сложно.

ракеты скриншот из видео

ракеты скриншот из видео

Небо заполнилось ракетными залпами, вокруг стоял густой дым, а также незабываемое световое шоу.

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