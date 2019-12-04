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6 декабря • обновлено в 09:17
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Ракеты

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Колин Фурзе не перестает удивлять своими новыми челенджами. В этот раз он решил удивить сообщество пиротехническим шоу. Вместе со своим другом они заключили пари, суть которого была в том, чтобы обстрелять друг друга из ракетниц.

ракеты

ракеты

скриншот из видео

ракеты

ракеты

скриншот из видео

Но не стоит недооценивать масштабы этого сражения. Они заказали более 2000 ракет, установили их на 2 джипа и выехали в пустошь, где точно не будет людей.

Кто оказался победителем в этой схватке, сказать сложно.

ракеты

ракеты

скриншот из видео

ракеты

ракеты

скриншот из видео

Небо заполнилось ракетными залпами, вокруг стоял густой дым, а также незабываемое световое шоу.

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