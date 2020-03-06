Работники птицефабрики обвиняют директора НАБУ Сытника в мести

Работники птицефабрики "Киевская", вот так встретили исполнительную службу, представители которой, в нарушение норм закона, пытались попасть на предприятие с особым санитарным режимом.

Как снег на голову. Абсурдным выглядит и арест имущества, поскольку речь идет в первую очередь о 1 млн. Кур. Защитить их и себя вышли люди, которые отдали птицефабрике десятки лет и не готовы терять работу. Средняя зарплата на предприятии составляет около 15 000 гривен. Большинство работников птицефабрики - молодежь, которым предприятие предоставляет жилье. Все это рискуют потерять из-за действий НАБУ, суда и исполнительной службы, по мнению юриста Александра Лебедя находятся в сговоре.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!