Рабінович заспівав з трибуни Ради "Вставай, страна огромная"

Виктория Довгань Видео 12:02, 3.02.2021 Обновлено: 12:02, 3.02.2021

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович зірвався на крик на трибуні парламенту. Крім того, він виконав уривок радянської пісні про боротьбу з нацистами "Вставай, страна огромная". Бурхливу реакцію політика викликало блокування каналів його колеги за фракцією Віктора Медведчука.

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