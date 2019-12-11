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11 декабря • обновлено в 07:49
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Установка PVAC

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Американские военные организовали конкурс, в котором приняли участие команды 17 университетов.

Каждая команда должна была разработать и продемонстрировать конструкцию вакуумного агрегата, который позволил бы команде из четырех человек по очереди забраться на крышу здания по стене, не используя веревок и крюков. Главным призом являлось вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов и контракт с военными на продолжение разработки технологии.

Установка PVAC

Установка PVAC

Скриншот из видео

Установка PVAC

Установка PVAC

Скриншот из видео

Одним из ключевых требований к вакуумному агрегату был его вес, который не должен был превысить отметку в 10 килограмм. Удовлетворить этому требованию удалось только одной команде, команде университета Юты "Ascending Aggies" с их вакуумной установкой PVAC (Personal Vacuum Assisted Climber). И именно эта команда стала победителем данного конкурса.

Установка PVAC

Установка PVAC

Скриншот из видео

Установка PVAC

Установка PVAC

Скриншот из видео

Установка PVAC состоит из ранца, на котором закреплены вакуумные насосы и аккумуляторные батареи. К вакуумным насосам с помощью гибких виниловых шлангов подключаются насадки. Поверхность этих "липких" насадок изготовлена из мягкого пенообразного материала, который обеспечивает хороший уровень вакуумирования практически на любой поверхности. К насадкам, которые держит в руках человек, на тросиках прикреплены стремена, в которые человек продевает ноги. Благодаря этому передвижение по стене весьма напоминает подъем по лестнице с поперечинами.

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