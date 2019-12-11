Американские военные организовали конкурс, в котором приняли участие команды 17 университетов.

Каждая команда должна была разработать и продемонстрировать конструкцию вакуумного агрегата, который позволил бы команде из четырех человек по очереди забраться на крышу здания по стене, не используя веревок и крюков. Главным призом являлось вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов и контракт с военными на продолжение разработки технологии.

Установка PVAC Скриншот из видео

Установка PVAC Скриншот из видео

Одним из ключевых требований к вакуумному агрегату был его вес, который не должен был превысить отметку в 10 килограмм. Удовлетворить этому требованию удалось только одной команде, команде университета Юты "Ascending Aggies" с их вакуумной установкой PVAC (Personal Vacuum Assisted Climber). И именно эта команда стала победителем данного конкурса.

Установка PVAC Скриншот из видео

Установка PVAC Скриншот из видео

Установка PVAC состоит из ранца, на котором закреплены вакуумные насосы и аккумуляторные батареи. К вакуумным насосам с помощью гибких виниловых шлангов подключаются насадки. Поверхность этих "липких" насадок изготовлена из мягкого пенообразного материала, который обеспечивает хороший уровень вакуумирования практически на любой поверхности. К насадкам, которые держит в руках человек, на тросиках прикреплены стремена, в которые человек продевает ноги. Благодаря этому передвижение по стене весьма напоминает подъем по лестнице с поперечинами.

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