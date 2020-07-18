На митинге в Хабаровске скандировали "Путин – вор!"

Видео 12:23, 18.07.2020 Обновлено: 12:25, 18.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

ЕС призвал Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку террористов

В Черном море началась "подготовка" к учениям Sea Breeze 2020

Корниенко в Раде перепутал микрофон с телефоном. Видео курьеза

Скандальный закон Бужанского: как Рада отстояла обучение на украинском языке

Во Франции вспыхнул знаменитый собор Петра и Павла. Фото и видео