Путин понимает позицию Зеленского: 7 погибших и 30 раненых

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал заявление президента Зеленського о том, что Путин понимает его позицию по Украине.

"Тут несколько противоречий, с моей точки зрения, которые в принципе свойственны Зеленскому. В очередной раз речь идет об установлении мира, а не о победе. За все время своей каденции от президента нашей страны мы вообще ни разу не услышали слова "победа". Это первое. Второе: когда Зеленский говорит, что Путин понял его позицию, то я скажу, что понимать и воспринимать – это довольно разные вещи. И свидетельством "понимания" Путина должны быть его поступки, а не ощущения президента Владимира Зеленского. А поступки следующие: только с начала этого года потери наших военнослужащих – 7 человек. И 30 раненых. Вот это результат "понимания позиций", - заявил Тука.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал