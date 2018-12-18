МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Путин подтвердил справедливость обвинений со стороны США, что Россия нарушила договор по РСМД

211Читать материал на украинском

Во вторник, выступая на заседании верховного военного руководства в Москве, президент РФ Владимир Путин, в частности, упомянул о новой гиперзвуковой ракете "Кинжал", заявив, что они в значительной степени повысили военную мощь России. Также он заявил, что новое оружие России не имеет зарубежных аналогов.

Этим заявлением, Путин подтвердил справедливость обвинений со стороны США и НАТО в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Персоны
Владимир ПутинПутинизмДональд ТрампМайк ПомпеоЙенс Столтенберг
Место
РоссияМосква
Теги
НАТОСША

Новости

Все новости