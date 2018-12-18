Путин подтвердил справедливость обвинений со стороны США, что Россия нарушила договор по РСМД

Во вторник, выступая на заседании верховного военного руководства в Москве, президент РФ Владимир Путин, в частности, упомянул о новой гиперзвуковой ракете "Кинжал", заявив, что они в значительной степени повысили военную мощь России. Также он заявил, что новое оружие России не имеет зарубежных аналогов.

Этим заявлением, Путин подтвердил справедливость обвинений со стороны США и НАТО в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.