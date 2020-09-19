Путин наградил создателя ракетного комплекса "Авангард"

Дарья Дурова Видео 16:55, 19.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Военный эксперт: у России есть стратегия давления на Украину, Зеленский стал заложником

Алкоголь и сигареты в Украине резко подорожают: в Кабмине озвучили план

Расходы на Офис президента должны вырасти на 354 млн: Ермак заявил об экономии

Большинство украинцев не поддерживают политику команды Зеленского – опрос

Зеленский закончит войну на Донбассе до конца каденции, – Ермак