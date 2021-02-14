Путин вспомнил, как его рисовали вампиром

Виктория Довгань Видео 09:02, 14.02.2021 Обновлено: 09:02, 14.02.2021

Президент России Владимир Путин похвастался карикатурами на себя. Он вспомнил, как его рисовали с окровавленными клыками. Это глава страны-агрессора связал с усилением позиций РФ.

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