Путина поймали на признании о террористах в Крыму

Виктория Довгань Видео 12:54, 26.01.2021 Обновлено: 13:04, 26.01.2021

Украинский журналист Роман Цимбалюк нашел на видео с выступлениями президента России Владимира Путина косвенное признание того, что российские оккупанты во время захвата Крыма в 2014 году действовали методами террористов.

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