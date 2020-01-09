Путин и Эрдоган официально запустили "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток".

Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле. Об этом свидетельствует выступление глав двух государств.

"Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", – заявил Путин.

Также президент России заявил, что технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации.

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", – отметил он.

Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.

Также Путин и Эрдоган провели встречу в формате "один на один" в присутствии переводчиков и закрытом для прессы режиме.

В Кремле отмечали, что стороны обсудят вопросы развития российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, в том числе ситуации в Сирии и Ливии.

Кроме того, президент Турции заявлял, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

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