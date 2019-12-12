"Путин - Хубло!" В России сняли с эфира сериал "Слуга народа"

Российский развлекательный телеканал ТНТ полностью снял популярный украинский сериал "Слуга народа", после того, как запустил версию с шуткой про президента РФ Владимира Путина.

По данным издания "Ведомости", об этом рассказал представитель канала, пояснив, что изначально никто и не собирался показывать больше трех первых серий.

В частности, первые три эпизода были показаны в эфире, принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. В телепрограмме было указано, что продолжение будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Тем не менее теперь в это время указаны сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

"Полностью первый сезон изначально был предназначен для показа только на платформе PREMIER", – сказал представитель ТНТ в комментарии журналистам.

А изначальный анонс ТНТ о ежедневном показе сериала он назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Представитель ТНТ не стал отвечать на вопрос, почему телеканал решил показать весь сезон только в интернете, тем более, что сериал доступен в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" (принадлежит "Яндексу", который заблокирован в Украине. – Ред.).

Он также уточнил, что весь сезон будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER только с 12 декабря. Тем не менее накануне вечером никаких упоминаний на платформе не было.

По данным издания, канал быстро поменял программу, в частности, назначив на 22:00 в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ разные замены. В одной были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой — "Интерны" и "СашаТаня".

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