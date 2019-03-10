МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Путин хочет быть во главе европейской цивилизации - Пономарев

458

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Виктория Ивлева – российский журналист, фотограф и волонтер, а также Илья Пономарев – бывший депутат Государственной Думы России, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма рассказали о ситуации в РФ, путях возвращения Донбасса и Крыма, а также о главных отличиях между Украиной и Россией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Евроинтеграторы" на OBOZREVATEL.

Тема
Евроинтеграторы

Новости

Все новости