Путин хочет быть во главе европейской цивилизации - Пономарев 458

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Виктория Ивлева – российский журналист, фотограф и волонтер, а также Илья Пономарев – бывший депутат Государственной Думы России, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма рассказали о ситуации в РФ, путях возвращения Донбасса и Крыма, а также о главных отличиях между Украиной и Россией.

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